Jan van Halst kijkt uit naar terugkeer bij Ajax: ‘Maar het is zeker geen fulltime baan’

Voetbalpod­cast | ‘Dit incident heeft enorme impact op Feyenoord’

De KNVB heeft maatregelen aangekondigd tegen veldbestormers in voetbalstadions en aanstekerwerpers. Het is een van de onderwerpen in de AD Voetbalpodcast die Etienne Verhoeff bespreekt met Sjoerd Mossou. Verder komt aan bod de nieuwe commissaris voetbalzaken bij Ajax, het tv-contract voor de eredivisie en een bezoek aan Manchester.