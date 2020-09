Jans denkt leuk mee te gaan doen met FC Twente

Wat is er eigenlijk niet veranderd bij FC Twente? Voor het zoveelste jaar op rij is vrijwel alles anders. Een andere trainer, een andere staf, een andere technisch directeur en andere spelers.



Eind juni, bij de start van de trainingen, had FC Twente opmerkelijk genoeg maar negen veldspelers, maar dat kwam snel daarna goed. Liefst vijftien spelers vertrokken, een regiment aan huurlingen kwam er voor terug, al speelde FC Twente in de laatste test voor de competitie (thuis tegen Emmen) met vijf spelers uit de eigen opleiding in de basis.

Wat is gebleven is de onvoorwaardelijke trouw van de aanhang. Ruim negentienduizend fans hebben er een seizoenkaart aangeschaft, terwijl niemand weet wat hij of zij er voor terugkrijgt. Voorlopig mogen er 8000 mensen in De Grolsch Veste. Die zullen er sowieso zijn. Wel nieuw is het optimisme bij de achterban. Na jaren van chagrijn en matig voetbal is het geloof in het nieuwe beleid groot.

Trainer Ron Jans deelt dat goede gevoel. ,,Met deze groep moeten we in de eredivisie heel leuk mee kunnen doen’', vindt hij. En dan is die groep nog niet eens compleet. Nog gevraagd: een aanvallende middenvelder, het mag een huurling zijn.

Volledig scherm Opstelling FC Twente. Zwart is vorig seizoen, rood is dit seizoen. © AD