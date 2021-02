Jansen houdt zich nog niet bezig met toekomst bij AZ

Door Nik Kok



Jansen zegt zich bij AZ nog steeds als een vis in het water te voelen. De huidige AZ-trainer nam in december het stokje over van de ontslagen trainer Arne Slot tot tenminste het einde van het seizoen en heeft een wisselvallige superjanuarimaand achter de rug. ,,Maar ik houd me momenteel niet bezig met wat ik daarna ga doen. Ik weet wat er is afgesproken en dat is dat ik het seizoen afmaak. Ik geniet hier bij AZ van elke dag. Ik denk dat iedereen zich gelukkig mag prijzen in deze functie.”

Jansen kreeg afgelopen te maken met een wijziging in de trainersstaf. Assistent-trainer Marino Pusic maakt volgend seizoen de overstap naar Feyenoord en werd daarop net als Arne Slot op non-actief gesteld. ,,Het is duidelijk hoe de club erin staat”, zegt Jansen. ,,De directie bepaalt het beleid daarin en ik conformeer me aan het beleid van de club. Ik focus me op het goed presteren met het eerste elftal.” Met Kenneth Goudmijn kreeg Jansen er al een vervanger voor terug. ,,Iemand die de organisatie van de club door en door kent en ook bekend is met de spelers. Dat is een voordeel”, aldus Jansen.

Door twee opeenvolgende nederlagen tegen Ajax en FC Utrecht is de landstitel definitief uit zicht verdwenen voor AZ. ,,Daar moeten we ons nu niet meer druk om maken”, zegt Jansen. ,,We gaan nu voor een positie in de top vier, al ga je altijd voor meer en beter. Dat vind ik geen veilige doelstelling. De verwachtingen na vorig seizoen zijn altijd hooggespannen geweest, maar er is altijd een golfbeweging als het gaat om het niveau dat gehaald kon worden.”

AZ speelt morgen tegen FC Emmen. Die wedstrijd in Drenthe is vervroegd naar 14.00 uur in de middag vanwege de aangekondigde sneeuwval. Daarom reist de selectie van AZ vanavond al af naar het oosten van het land. ,,Topsport is zorgen dat je klaar bent. We hebben de trainingsweek afgesloten, we zijn er klaar voor om die wedstrijd in de middag te spelen.” AZ doet dat met dezelfde selectie als voor de wedstrijd tegen Ajax. Basisspelers als De Wit en Svensson zijn er nog steeds niet bij vanwege blessures.