Jansen hunkert naar eerste topduel: ‘AZ kan PSV bestrijden zoals Ajax dat deed’

AZ-trainer Pascal Jansen zag de afgelopen dagen bij zijn spelers een hunkering als het gaat om het spelen van een topwedstrijd. Morgenavond kunnen ze in Eindhoven aan de bak tegen PSV. ,,Ze kijken er enorm naar uit. Het is misschien wel te vergelijken met de wedstrijd in de Europa League tegen Real Sociedad en Napoli, ook twee tegenstanders waarmee je je meet met de beste.”

Door Nik Kok



Jansen zag afgelopen weekend de topper tussen Ajax en PSV en is enthousiast. ,,PSV kwam fantastisch uit de startblokken, precies op de manier waarop de trainer wil dat ze spelen. Als trainer is dat leuk om te zien. Het was ook weer bijzonder hoe Ajax die wedstrijd om kon draaien. Tactische omzettingen gaven in de tweede helft weer een ander wedstrijdbeeld.”

Volgens Jansen heeft PSV een herkenbare speelstijl die in Nederland uniek is. ,,Met dat vierkant op het middenveld dwingen ze eigenlijk elke tegenstander tot de nodige aanpassingen. Met dat gegeven zijn we de afgelopen dagen druk bezig geweest op het trainingsveld.” Ajax en PSV haalden zondag een hoog niveau terwijl AZ als nummer vijf tegen PEC Zwolle dure punten liggen, maar Jansen is ervan overtuigd dat AZ het niveau van Ajax-PSV ook aan kan tikken. ,,Als wij een goede dag hebben kunnen we PSV op een vergelijkbare manier bestrijden als Ajax dat deed.”

De vermoedelijke opstelling van AZ tegen PSV.

Als assistent-trainer van AZ zag Jansen vorig seizoen dat de club alle topwedstrijden in de eredivisie won. De meeste zelfs met ruime cijfers. ,,Dat waren geweldige momenten. Ik denk dat het een unieke serie was. Aan ons de taak om dat in dit seizoen te evenaren.” De ruimte die AZ op het veld tegen die ploegen ervaart zou weleens de oorzaak kunnen zijn voor het zo goed voor de dag komen in die duels. ,,Vaak is het een combinatie van factoren”, legt Jansen uit. ,,In die wedstrijd tegen PSV in Eindhoven zat toen alles. Voor rust twee belangrijke momenten, een vroege rode kaart van PSV. Maar bovenal waren wij die dag heel sterk. Als team vooral. Zo wonnen we met 4-0.”

Voor Jansen is het Philips Stadion geen onbekend terrein. Hij werkte er vijf jaar in de jeugdopleiding van PSV en was betrokken bij de opleiding van verschillende PSV-spelers die morgen in de basis staan. ,,Ik heb bij PSV mooie jaren gehad. In verschillende functies. Dat was heel leerzaam. Ik kijk er naar uit om morgen weer mensen van toen te ontmoeten.”

Clasie keert terug Jordy Clasie behoort voor het eerst sinds tijden weer eens tot de wedstrijdselectie van AZ. Ron Vlaar keert daarentegen weer terug in de lappenmand. Bruno Martins Indi kon tegen PEC Zwolle nog maar zestig minuten spelen na zijn jukbeenblessure. Tegen PSV kan hij de volle negentig minuten in actie komen.