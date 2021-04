Jansen zoekt naar Latino-grinta bij zijn eigen spelers: ‘Bewonderenswaardige instelling’

,,Dan ben je wel de trainer van de tegenstander, maar daar kan je nog steeds van genieten hoor”, zo zei hij. In de topper in Amsterdam lieten de Argentijnse verdedigers Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico zich gelden, terwijl de Mexicaanse middenvelder Edson Álvarez een bijna zeker lijkende openingstreffer van AZ-verdediger Bruno Martins Indi voorkwam maakte met een uiterste krachtsinspanning. ,,Als je ziet hoe hij zijn hele lichaam inzet om die bal te onderscheppen, dan is het bewonderenswaardig hoe hij even later nog opstaat”, aldus Jansen. ,,Het zijn interessante dingen die je meeneemt als trainer. Ik heb bij PSV ook gewerkt met Santiago Arias en Héctor Moreno. Die hadden datzelfde gif. Het zit bij hen iets meer in hun natuur.”



AZ scout al enige jaren niet meer intensief in Midden -en Zuid-Amerika. In de periode onder eigenaar Dirk Scheringa werd dat nog wel gedaan. ,,Dat is een beleidsmatige keuze, maar daarmee zeg ik niet dat we daar nooit kijken. Als we op een interessante speler stuiten kunnen we nog altijd actie ondernemen. En het hoeft ook niet per se een speler uit dat gebied te zijn.”

Een speler die het nodige gif in zich heeft maar er tegen Ajax niet bij was, is Jonas Svensson. De Noorse rechtsback is er zaterdagavond (20.00 uur) in Waalwijk wel weer bij. AZ moet in de komende vier wedstrijden proberen om de tweede plaats weer van PSV af te snoepen. ,,Ik sta daar zeker positief in, want bij mij is het glas altijd halfvol”, zegt Jansen. ,,We zijn alleen niet meer afhankelijk van onze eigen prestaties. Als we alle vier de wedstrijden winnen zijn we nog afhankelijk van PSV.”

Met RKC treft AZ een tegenstander die in degradatienood verkeert. Ze hebben er bovendien een AZ-huurling in de spits staan. Oosting scoorde nog niet veel (twee goals in dertien wedstrijden), maar is wel zeker van veel minuten onder Fred Grim. ,,Ik volg hem heel goed. Bij RKC leert hij dit seizoen om op meerde posities uit de voeten te kunnen", ziet Jansen tevreden aan.

Volledig scherm Pascal Jansen tijdens Ajax-AZ (2-0) afgelopen zondag. © ANP