Januari vol topduels: PSV de koning in deze sleutelmaand, Feyenoord dramatisch

Feyenoord opent het jaar afgelopen decennium in vergelijking met de mede-topclubs dramatisch. Afgelopen seizoen schreven Dick Advocaat en zijn mannen de volle zes punten bij, maar dat bleek een uitzondering. Alleen tijdens het kampioenscampagne van 2016/2017 morste Feyenoord in januari geen punten. In 2011 en 2016 bleef de nummer drie van afgelopen seizoen zelfs puntloos. Wél boekten de Rotterdammers in januari een van de meest illustere zeges van deze eeuw, door in 2018 Ajax met 6-2 te verslaan. Ook het seizoen daarvoor werd de competitie hervat met de Klassieker. Die editie was een prooi voor Ajax, dat de aartsrivaal met 2-0 versloeg.



Januaristand topclubs afgelopen decennium

1. PSV (23-55)

2. Ajax (23-44)

3. AZ (24-48)

4. Feyenoord (24-33)



Het verschil tussen Feyenoord in het hele seizoen en alleen in de eerste maand van het jaar is fors. Terwijl de Rotterdammers de afgelopen tien jaar een puntengemiddelde van 1,92 noteren, bedraagt dat in januari 1,38 punt. In de januarivorm had Feyenoord afgelopen seizoen na 25 speelronden op 34 punten gestaan. Daarmee was het de nummer negen van de eredivisie geweest.