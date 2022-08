Javairô Dilrosun, na Manchester City en de Bundesliga nu de eredivisie: ‘Heb heel veel te winnen’

Door Mikos Gouka



Natuurlijk weet Javairô Dilrosun het nog. In december 2018 zat deze krant tegenover hem pal naast de Brandenburger Tor, in hartje Berlijn. De aanvaller van destijds Hertha BSC had dat jaar zijn debuut gemaakt in Oranje en spelen in de eredivisie leek verder weg dan ooit. Sterker nog, de Nederlandse competitie zag hij niet zitten. Vier jaar later lacht hij in het perscafé van de Kuip.