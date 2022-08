Jens Toornstra hoopt te spelen tegen Ajax: ‘Wil aanhang van Feyenoord een afscheidscadeau geven’

Strijd om CL-ticket LIVE Champions League | PSV zoekt direct naar Luuk de Jong, Ran­gers-coach Van Bronck­horst baalt van organisa­tie

PSV en Rangers zijn begonnen aan hun beslissende play-off voor een plek in de Champions League. De heenwedstrijd op Ibrox eindigde vorige week in 2-2. Donderdagavond is de loting voor de Champions League al, PSV zit in pot 4 als het vanavond wint van het team van Giovanni van Bronckhorst.

21:05