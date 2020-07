Toen de familie Mulder uit Naaldwijk deze maand het ergste overkwam wat een gezin kan overkomen, stond hij opeens op de stoep om zijn medeleven te betuigen. Vlak voordat hij op vakantie ging, sprak Jens Toornstra met de nabestaanden van de 17-jarige Jim, die op tragische wijze was gestorven omdat een dronken automobilist hem in het holst van de nacht van achteren had geschept.



Even zijn gezicht laten zien bij diepbedroefde mensen die hij niet persoonlijk kende, maakte indruk bij familie en vrienden van de Feyenoord-aanhanger in Naaldwijk. Toornstra zelf vond het een klein gebaar naar mensen in een werkelijk hartverscheurende periode.