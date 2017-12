Jeremiah St. Juste bezorgt Kuip én zichzelf kippenvel

De invaller bezorgde de landskampioen in de slotwedstrijd tegen Napoli in blessuretijd zowaar drie punten (2-1). ,,Een fantastisch gevoel, dat was echt een kippenvelmoment'', zei St. Juste. ,,De supporters van Feyenoord zijn fantastisch, dat laten ze iedere wedstrijd weer horen. Heel mooi om ze zoiets terug te kunnen geven.''



Feyenoord moest de slotfase met tien man uitspelen, nadat Tonny Vilhena met twee keer geel van het veld was gestuurd, en koesterde de 1-1 van dat moment als een overwinning. Tot de thuisploeg in de extra tijd nog een hoekschop mocht nemen. ,,Renato Tapia verlengde die corner van Jens Toornstra, ik wist ongeveer waar die bal bij de eerste paal terecht zou komen'', zei St. Juste. ,,Ik kon er onder komen en 'm inknikken. Heerlijk. We kunnen met opgeheven hoofd afscheid nemen van de Champions League.''