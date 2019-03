Jeremy de Nooijer per direct naar kampioen van Litouwen

De Nooijer heeft een contract tot het eind van dit kalenderjaar getekend bij FK Suduva Marijampole. Die club werd de afgelopen twee jaar landskampioen en speelde ook in de voorrondes van de Champions League en Europa League. De competitie in Litouwen loopt van maart tot en met november.



Voor de zoon van oud-prof Dennis de Nooijer, die zelf onlangs naar China vertrok, is FK Suduva zijn derde buitenlandse werkgever. Jeremy de Nooijer speelde eerder bij JVOZ en Sparta en vertrok in de zomer van 2015 naar Levski Sofia. Na twee seizoenen verruilde hij de Bulgaarse club voor Sheriff Tiraspol. Met die club werd hij in Moldavië twee keer landskampioen, maar kwam hij in zijn laatste seizoen weinig aan spelen toe.