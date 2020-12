Jetro Willems smokkelde als negenjarige cocaïne: ‘Ze plakten het rond mijn benen’

Podcast | ‘Met ontslag Slot heeft AZ zichzelf in de voet geschoten’

12:08 In deze AD Voetbalpodcast bespreken onze voetbalwatchers ‘de zaak Arne Slot’. Hij werd dit weekend ontslagen door AZ nadat bekend werd dat hij met Feyenoord had gesproken. Was dit slim van de Alkmaarders? Is Feyenoord een logische keuze voor Slot? Zou hij al in de winterstop kunnen instappen? En hoe reageert Dirk Kuyt.