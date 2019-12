Jeugdig Ajax walst over slap ADO heen

Ajax heeft het memorabele kalenderjaar in stijl afgesloten. De Amsterdammers hadden in eigen stadion geen kind aan een armetierig ADO Den Haag: 6-1.

Door Freek Jansen



Met opnieuw de nodige aanpassingen stond Ajax aan de aftrap. Behalve David Neres, Zakaria Labyad, Quincy Promes en Daley Blind kon Erik ten Hag ook geen beroep doen op de geblesseerde Klaas-Jan Huntelaar. De trainer koos met Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch en Lassina Traoré voor jeugdig elan. Het drietal maakte hun basisdebuut voor de hoofdmacht, in de eredivisie.



Aan de hand Hakim Ziyech wervelde Ajax in de eerste helft over ADO Den Haag heen. De Marokkaanse technicus eiste vrijwel alle ballen op om vervolgens voor een goed vervolg te zorgen. De aanvaller nam na een kwartier met een rake knal de openingstreffer voor zijn rekening, om zeven minuten later met en voorzet Donny van de Beek te vinden, die de volley feilloos binnen schoot.

ADO, waar de nieuwe trainer Alan Pardew op de tribune zat, had helemaal niets in te brengen en liet zich volledig aftroeven. In de slotfase van de eerste helft liep Ajax eenvoudig verder uit, dankzij treffers van de talenten Ekkelenkamp (volley van dichtbij uit voorzet van Nicolas Tagliafico) en Ryan Gravenberch (individuele actie).

In de tweede helft trok ADO een muur op om erger leed te voorkomen. Het bleek een muur vol gaten. Al in derde minuut van de tweede helft scoorde Ajax voor de vijfde keer. Dusan Tadic kon in het strafschopgebied moeiteloos combineren met Traoré, waarna de Servische aanvoerder de 5-0 binnen punterde. Ten Hag kon in de veredelde trainingspartij sterkhouders als Ziyech en Van de Beek vroegtijdig naar de kant halen.