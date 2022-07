Jill Roord prijst 'knokkende’ Oranje Leeuwinnen: ‘Een heel belangrijk punt’

,,In fases hadden we controle, we hebben niet veel weggegeven”, keek ze terug. ,,Dit is een heel belangrijk punt.” Nederland neemt het woensdag op tegen Portugal. Zondag 17 juli wacht Zwitserland in de laatste groepswedstrijd.

In de eerste helft tegen Zweden raakten de Oranje Leeuwinnen twee speelsters (keepster Sari van Veenendaal en verdedigster Aniek Nouwen) geblesseerd kwijt. Daarnaast scoorde Zweden. ,,Ik denk dat we prima in de wedstrijd zaten. Toen kwam die botsing”, refereerde Roord naar het moment dat Van Veenenvaal, Lynn Wilms en Stefanie van der Gragt tegen elkaar knalden. ,,Sari viel uit, dat gebeurt eigenlijk nooit. Dan kom je met 1-0 achter, valt Aniek ook nog uit", aldus Roord over de tegenvallers voor rust.



In de tweede helft zat Nederland beter in de wedstrijd. ,,We hebben heel veel geknokt. Ook bij die goal. Daar zit een beetje geluk bij, maar hij zat er in. Na rust hebben we het een beetje omgezet, met ik in het midden en Daan (Daniëlle van de Donk, red.) op links. Dat pakte goed uit.”



De vechtlust van Oranje maakte Roord ‘heel trots’. ,,Hier kunnen we absoluut op verder bouwen. We moeten de volgende twee wedstrijden winnen en dan staan we hopelijk op de eerste plek.”