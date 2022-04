Joël Drommel heeft spijt van ereronde na duel met FC Twente: ‘Weet niet of dat slim was na zo'n wedstrijd’

Dat de veelbesproken Drommel nota bene tegen zijn oude club door het ijs zakte, deed hem pijn: ,,Voor de internationale break hield ik drie keer de nul en deed ik het redelijk. Dan komt deze hard aan, maar je moet blijven vechten. Wat mijn teamgenoten zeiden? Dat ik mijn kop omhoog moest houden en dat het seizoen nog een paar weken duurt. Alles is nog mogelijk. We moeten positief blijven, maar het wordt nu allemaal heel belangrijk dus dan is het zonde dat je hier punten laat liggen. Het enige positieve is dat je na een 3-0 achterstand nog 3-3 maakt", aldus Drommel.

Ook over iets anders voelde de PSV-keeper zich schuldig. Hij maakte een kleine ronde langs het publiek van FC Twente, waar hij sinds zijn vertrek nog geen afscheid van had genomen. ,,Ik weet niet of dat slim was na zo'n wedstrijd. Niet echt handig. Ik speelde geen goede wedstrijd dus dan is het misschien slim om het op een ander moment te doen. Ik had nog geen afscheid genomen, maar dit had ik misschien beter volgend jaar of een andere keer kunnen doen.”