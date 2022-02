Joey Veerman helpt PSV aan overwinning op zijn oude club Heerenveen

PSV kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong na een prima treffer van Noni Madueke, maar vlak voor rust maakte Tibor Halilovic gelijk, al kwam daar wel wat geluk bij kijken en gleed Olivier Boscagli de bal uiteindelijk binnen. In de rust wisselde Roger Schmidt Cody Gakpo en doelpuntenmaker Madueke. Het leverde Schmidt gefluit op van het aanwezige publiek in Eindhoven, maar al snel verstomde dat negatieve geluid door de 2-1 van Mario Götze. De Duitser liet met een schot vanaf randje zestien doelman Erwin Mulder, die weer op mocht draven na blessureleed, kansloos. Een paar minuten later maakte Veerman er zelfs 3-1 van tegen zijn oude club en was de wedstrijd wel beslist. Heerenveen was niet in staat om het PSV nog moeilijk te maken. PSV verkleinde het gat met Ajax, dat zaterdagavond met 1-0 wist te winnen bij Willem II, weer tot 5 punten. De nummer 2 reist komende week af naar Israël voor de return in de Conference League tegen Maccabi Tel Aviv. Donderdag won PSV de heenwedstrijd met 1-0.

Marco van Ginkel kwam tien minuten voor tijd in het veld en deed na afloop zijn zegje voor de camera van ESPN. ,,Vorige week was het stadion voor een derde gevuld, vandaag eindelijk weer volle bak. Die steun heb je ook echt nodig. In de eerste helft hadden we het soms heel erg moeilijk. Daarna begonnen we goed aan de tweede helft en beslissen we het duel eigenlijk binnen vijf minuten", blikt de aanvoerder terug. ,,Wij gingen meer druk zetten en zij begonnen fouten te maken. Bij Heerenveen was de pap wel op in de tweede helft.”



,,Misschien had er wel meer in gezeten, maar het is prima zo", klinkt het tevreden bij Van Ginkel.