Johan Cruijff Arena benoemt nieuwe directeur

Frank de Boer: ‘Ik heb tegen Luuk de Jong gezegd dat ik nu even voor Wout ga’

16 juni Bondscoach Frank de Boer is tevreden over Wout Weghorst. De aanvaller van VfL Wolfsburg startte zondag in de eerste EK-wedstrijd tegen Oekraïne (3-2) in het basiselftal en scoorde één keer. Weghorst blijft voorlopig in de ploeg staan, is de verwachting. Zijn concurrenten Luuk de Jong en Donyell Malen vielen tegen Oekraïne kort voor tijd in.