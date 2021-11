Johan Derksen sloeg aanbod Go Ahead Eagles af: ‘Financieel was het ook niet aantrekkelijk’

Go Ahead Eagles naar achtste plaats na sensatione­le comeback tegen Fortuna Sittard

De laatste wedstrijd in speelronde 11 in de eredivisie leverde zonder twijfel het meeste spektakel op. Fortuna Sittard stond na een uur op een 1-3 voorsprong in Deventer, maar Go Ahead Eagles won gesteund door het fanatieke publiek op De Adelaarshorst uiteindelijk nog met 4-3.

31 oktober