John de Jong sluit vertrek bij PSV niet uit: ‘Heftig allemaal, heel heftig’

Door Maarten Wijffels



Trainer Ernest Faber gaat PSV tegen Ajax misschien iets anders laten spelen. Hij vertelt dat deze vrijdagmiddag in zijn wekelijkse perspraatje op trainingscomplex De Herdgang. Daar schuift ook Ricardo Rodríguez aan. De van AC Milan gehuurde linksback wordt officieel gepresenteerd. Rodríguez, 71-voudig international van Zwitserland, hoopt in de Johan Cruijff Arena te debuteren. ,,Ik ben er klaar voor. Als de Italiaanse bond het papierwerk tijdig in orde maakt.’’

Maar wat blijft hangen in de volle zaal zijn de woorden van de derde man in PSV-kledij, technisch manager John de Jong. Midden in één van de diepste crises van PSV ooit, laat hij zijn gevoel spreken. ,,Ik heb onze veiligheidsman gesproken’’, vertelt De Jong. ,,Die zegt dat er op weg naar Ajax nu geen acute dreiging is... Dan weet je het wel. Ik kies er niet voor om mijn huis te laten beveiligen. Ik neem ook geen persoonlijke beveiliging. Maar het is heel heftig allemaal. Heel heftig.’’

De Jong praat achter een desk. Hij zit erbij alsof hij drie dagen niet heeft geslapen. Het vreet aan hem wat er allemaal misgaat in de chaos bij PSV. Het ontslag van trainer Mark van Bommel galmt al zes weken na. Ook deze week waren er weer kleine en grotere nabranders in de media en op De Herdgang. En vorig weekeinde was er de stadionbestorming tegen FC Twente. Een klein deel van de harde kern uitte zijn onvrede over de technische leiding en over dat het niet beter gaat met PSV sinds Van Bommels vertrek. Bij de hoofdingang van het Philips Stadion voerde de ME zelfs charges uit. ,,Ik zit 20 jaar bij PSV. Wat er tegen Twente gebeurde, is het moeilijkste wat ik ooit heb meegemaakt’’, zegt De Jong. ,,Het doet veel pijn. Het is zo niet des-PSV.’’

De vraag komt of hij misschien denkt aan opstappen. ,,Ik ga alles afwegen. Ik heb zondagavond met onze raad van commissarissen gezeten. Die gaven direct hun steun en ik heb ze beloofd dat ik in deze laatste transferweek keihard aan de slag zou gaan. Daarna zien we wel. Ik moet veel dingen wegen en tegen elkaar afzetten. Als je bewegingsvrijheid in het geding is, dan lijkt het me menselijk dat je je ook afvraagt: waar zijn we mee bezig? ’’

Zoals De Jong praat en erbij zit, dat kun je deze middag al uitleggen als het voorsorteren op een vertrek. Hij zegt immers ook: ,,Nee, ik keer in elk geval niet terug in mijn oude functie van hoofd scouting. Dan zou ik helemaal weggaan.’’

Openbaar

Maar als we hem later op de middag vragen of het nou echt zo is dat hij de deur tot vertrekken wagenwijd open zet, zegt De Jong dat het zó toch niet is bedoeld. ,,Nee. Ik wil nog steeds door. Samen met de huidige beleidsbepalers wil ik het tij keren. Maar ik wilde ook wel een keer in het openbaar mijn gevoelens delen. Dat is niet gek, toch? Het gaat allemaal veel te ver wat er nu gebeurt.’’

Quote Stevie heeft niet geweigerd. Hij heeft de trainer op zondagmor­gen zelf gebeld. John de Jong