John Heitinga drie maanden na vertrek bij Ajax aan de slag bij West Ham United

John Heitinga heeft drie maanden na zijn pijnlijke vertrek bij Ajax een nieuwe uitdaging gevonden. Hij gaat aan de slag bij West Ham United, om daar assistent te worden van hoofdtrainer David Moyes. Heitinga volgt daarmee in het spoor van Edson Álvarez en Mohammed Kudus, die deze zomer ook de overstap maakten van Amsterdam naar de Londense Premier League-club.

De 39-jarige Heitinga is een oude bekende van Moyes. Hij speelde tussen 2009 en 2013 vier seizoenen lang onder de Schotse trainer, die vervolgens begon aan een kort avontuur bij Manchester United. Sinds 2019 is Moyes trainer van West Ham United, waarmee hij afgelopen seizoen de Conference League veroverde.

,,John is iemand die ik al heel lang ken. Hij heeft een aantal zeer goede ervaringen opgedaan sinds hij zijn trainerscarrière begon in de Ajax Academie en zich opwerkte naar het eerste elftal”, zo verwelkomt Moyes zijn nieuwe assistent. ,,Hij zal zijn ervaring meebrengen en zo een aanvulling zijn op het coachingsteam dat we al hebben.”

Volledig scherm John Heitinga liet bij Everton al aan trainer David Moyes zien dat er een trainer in hem schuilt. © PICS UNITED

Heitinga vertrok na aanstelling Steijn

Heitinga zat zonder club nadat hij in juni definitief vertrok bij Ajax. In Amsterdam volgde hij in januari nog de ontslagen Alfred Schreuder op. Vervolgens hoopte de 87-voudig international op een definitieve aanstelling als hoofdtrainer, maar Ajax liet de keuze vallen op Maurice Steijn. Besloten werd om definitief uit elkaar te gaan en het contract van Heitinga te ontbinden.

Onder leiding van de voormalig verdediger kwam Ajax afgelopen seizoen niet verder dan de derde plaats in de eredivisie. In de finale van de KNVB-beker werd verloren van PSV. Voor zijn plotselinge overstap naar het eerste elftal had Heitinga Jong Ajax onder zijn hoede.

West Ham heeft het vizier deze zomer nadrukkelijk gericht op Amsterdam. Voor respectievelijk 43 en 38 miljoen euro werden Álvaraz en Kudus naar Londen gehaald. West Ham is na vier speelronden nog ongeslagen en bezet de vierde plaats in de Premier League.

Programma Premier League

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Engelse competitie. Hieronder bekijk je al onze voetbalvideo’s over de Premier League.

Bekijk hier onze video's uit de Premier League