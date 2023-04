John Heitinga weet: om Feyenoord uit bekerfinale te houden zal Ajax woensdag ‘van heel hoog niveau’ moeten zijn

met video/poll Droomweek­end Feyenoord: ‘Ik zou liegen als ik niet blij zou zijn dat de concurren­ten punten verspelen’

Natuurlijk is feestvieren voor de prijs daadwerkelijk binnen is, onverstandig. Maar Feyenoord lijkt met de 1-3 zege bij Sparta de genadeklap in de eredivisie nu wel te hebben uitgedeeld na opnieuw een droomweekeinde.