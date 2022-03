John van den Brom aan de slag als coach in Saoedi-Arabië

Video Debutant Elayis Tavsan houdt EK-droom van Jong Oranje in leven

Jong Oranje heeft goede zaken gedaan in de strijd om een EK-ticket. In Deventer werd er in een cruciaal duel met 2-0 gewonnen van koploper Jong Zwitserland. Invaller Elayis Tavsan was met twee treffers de grote man aan de kant van Jong Oranje, dat op dat moment met een man minder stond door een ongelukkige rode kaart van Wouter Burger.

29 maart