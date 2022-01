Johnny Jansen ontslagen: clubman vertrekt na 22 jaar bij SC Heerenveen

Johnny Jansen is niet langer de trainer van SC Heerenveen. Vanavond is hij door de clubleiding per direct ontslagen.

Het besluit komt na een dramatische week in Friesland, met allereerst een nederlaag bij FC Twente en vervolgens de uitschakeling in de beker door Go Ahead Eagles. Het dieptepunt volgde afgelopen zaterdag: hekkensluiter PEC Zwolle stuurde SC Heerenveen voornamelijk in de eerste helft van het kastje van de muur, waarbij Jansen de kritiek kreeg dat hij zijn ploeg onvoldoende heeft voorbereid op de Zwollenaren, die met een 0-1 zege vertrokken uit het Abe Lenstra Stadion.

Maar de kritiek op Jansen is niet iets van de laatste weken. Al langer klinkt in Friesland onvrede over het vertoonde spel en het gebrek aan ontwikkeling binnen de ploeg. Aanknopingspunten en reële hoop op betere tijden zijn er nauwelijks. Het was voor de supportersvereniging reden om afgelopen weekend het vertrouwen in Jansen op te zeggen.

Quote Johnny is een echte clubman en heeft in verschil­len­de functies ontzettend veel voor SC Heerenveen betekend Technisch manager Ferry de Haan

,,Dit zijn harde en moeilijke keuzes om te moeten maken”, zegt technisch manager Ferry de Haan. ,,Johnny is een echte clubman en heeft in verschillende functies ontzettend veel voor SC Heerenveen betekend. Dat maakt deze keuze nog lastiger. We beraden ons nu op de opvolging en hopen hier snel duidelijkheid over te kunnen geven.”

Doelstellingen

Jansen valt een hoop aan te rekenen. Zo staat in het beleidsplan, dat loopt van 2019 tot en met 2022, dat Heerenveen onder meer het publiek moet vermaken. Ook moet het elftal eindigen tussen plek 6 en 9 en dient minimaal de kwartfinale van het bekertoernooi gehaald te worden. Aan geen van deze doelstellingen voldoet het elftal momenteel.

De clubman zal erop wijzen dat de problemen binnen de club veel breder leven. Zo loopt de selectie niet over van kwaliteit en kwantiteit, met daarbij het vertrek van Joey Veerman naar PSV als het meest treffende voorbeeld. In de eerste seizoenshelft was de spilspeler bij bijna de helft van de doelpunten betrokken. Sinds hij weg is heeft Heerenveen niet meer gescoord. Bovendien had Jansen op sommige posities nauwelijks iets te kiezen. Op spits Henk Veerman klinkt vanuit de technische staf de nodige kritiek, maar concurrentie voor hem is er al 1,5 jaar niet.

Volledig scherm Henk Veerman en Johnny Jansen. © ANP

Jansen zegt in een verklaring ‘met opgeheven hoofd’ en ‘door de voordeur’ naar buiten te gaan. ,,Er wordt een periode afgesloten die bijna de helft van mijn leven heeft geduurd’’, zegt hij. ,,Ik heb bij deze mooie club mogen werken met veel talenten. Een aantal heeft zijn weg op een hoger niveau kunnen vervolgen, wat ook weer goed was voor de steeds minder wordende financiële positie van de club. Daar mogen we met elkaar trots op zijn.’’ Jansen zegt ook dat hij de afgelopen jaren de club ‘op en om het veld’ heeft zien veranderen.

Op het veld is dat heel duidelijk zichtbaar. Heerenveen is afgegleden van attractieve subtopper tot grauwe middenmoter, waarbij een tekort van meer dan 6 miljoen euro ieder seizoen weer als een molensteen om de nek van de club hangt. Jansens opvolger zal er ook mee te maken krijgen dat Heerenveen spelers moet verkopen om de boel financieel op de rit te houden.

Ondanks alles staat Heerenveen op de tiende plaats in de eredivisie, hetgeen conform de verwachtingen is. Met het ontslag komt voor Jansen een eind aan een dienstverband van 22 jaar in Heerenveen. Hij was er speler, jeugdtrainer, hoofd opleidingen, assistent-trainer en de laatste 2,5 jaar hoofdtrainer. De club hoopt dat Jansen in de toekomst binnen een andere rol aan sc Heerenveen verbonden kan blijven.

