Jol en Van der Ende kritisch: 'Arbiters staan voor lul'

Verschillende stijlenWéér ging het afgelopen weekend over de scheidsrechters in de eredivisie. Oud-toparbiters Dick Jol en Mario van der Ende zijn het inconsequente fluiten wel zat. D aniël Dwarswaard

Serdar Gözübüyük die Ajax tegen FC Twente een makkelijke strafschop gaf, terwijl Bas Nijhuis tot onvrede van heel Sparta niet floot voor een overtreding waarna PSV scoorde. Had Nijhuis óók een penalty gegeven aan Ajax? En: had Gözübüyük óók door laten spelen bij Sparta-PSV?



,,Dat je die vragen stelt, zegt eigenlijk al genoeg’’, vindt oud-topscheidsrechter Dick Jol. ,,Kijk, elke scheidsrechter heeft zijn eigen stijl. Daar is op zichzelf helemaal niets mis mee. Maar dit is een heel andere discussie. Scheidsrechters binnen hetzelfde korps die gewoon compleet anders fluiten. Dat is niet uit te leggen aan trainers, spelers en publiek. Ik hield ook wel van mannelijk voetbal hoor. Maar een overtreding is gewoon een overtreding. Het is ook geen discussie die afgelopen weekend is begonnen hè. Nijhuis doet het al jaren anders dan de anderen. Dat kan gewoon niet. Het scheidsrechterskorps staat voor lul zo. Maar erger: het heeft dus ook invloed op de titelrace.’’

Fysieke strijd

Sparta-trainer Dick Advocaat maakte zijn spelers er voor de wedstrijd nog extra op alert dat Nijhuis de scheidsrechter was. Vorig seizoen ging er bij de spelers van Feyenoord een gejuich op toen zij hoorden dat Nijhuis de topper tegen PSV zou fluiten. Een fysieke strijd zonder te veel affluiten, is in het voordeel, zo beredeneerden de Rotterdammers.

,,Dat je als trainer of speler rekening houdt met wie er fluit, vind ik niet zo heel gek,’’ zegt Mario van der Ende, ook voormalig toparbiter. ,,Maar dit is iets anders. De arbitrage zou juist een zekere factor in het voetbal moeten zijn, maar nu is het omgekeerde het geval. Het is natuurlijk een utopie om te denken dat alle scheidsrechter precies op dezelfde manier fluiten. Ook al omdat er ook een kwaliteitsverschil is. Maar het verschil is nu veel te groot. Nijhuis maakt al seizoenen lang zijn eigen regels. De eredivisie mag geen tombola worden waarbij we elke week weer moeten afwachten hoe de scheidsrechterlijke beslissingen nu weer uitpakken.’’

