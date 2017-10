Jolige aftrap Oranje richting uitduel met Wit-Rusland

Door Mikos Gouka



Oranje heeft een lange aanloop naar het duel in Borisov, tegen Wit-Rusland. En dus voelde Advocaat blijkbaar nog niet de noodzaak om nu al tactische accenten te leggen. De trainer had 24 fitte spelers op het veld staan, vanaf de start tot het einde van de training. Middenvelder Kevin Strootman ontbrak in Katwijk. De Ridderkerker zit nog altijd in Rome met een spierblessure. Daar bekijkt de medische staf van de club of en zo ja, wanneer hij nog naar Noordwijk afreist. Dat zou zelfs alleen voor het tweede duel met Zweden zijn.



Dick Advocaat zat er bovenop, zoals gewoonlijk. Maar de 70-jarige Hagenaar liet zijn oefeningen over aan zijn assistent René Wormhoudt (fysieke trainer) en Fred Grim. Assistent trainer Ruud Gullit sprak met Karim Rekik, Advocaat had na afloop een onderonsje met Arjen Robben.

De coach zag ook tevreden aan dat Virgil van Dijk fit en scherp oogt. De boomlange verdediger van Southampton kwam pas eenmaal in actie dit seizoen. ,,Maar fysiek ben ik al twee maanden helemaal in orde'', zegt Van Dijk.



Of Advocaat hem al opstelt in Wit-Rusland, is afwachten. De trainingen gaven überhaupt geen inzicht in hoe Advocaat het wil gaan doen, zaterdag in Borisov.