Jong Ajax blameert zich in eigen huis tegen hekkensluiter FC Den Bosch

Samenvatting Eran Zahavi: de ‘flop’ die bij PSV alsnog een hit lijkt te worden

11:37 Eran Zahavi leek voor de winterstop bij PSV te floppen en is in de tweede seizoenshelft op weg om een flinke hit te worden. Hij scoort erop los, zet indien nodig druk als een malle en toont teamgeest als het nodig is. Wat is er precies veranderd?