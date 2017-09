Jong Ajax blijft koploper, Fortuna haalt uit

NEC hield aansluiting met de bovenste plaatsen door een thuiszege op MVV Maastricht (4-1). Niek Vossebelt had met drie doelpunten een groot aandeel in de zege van FC Den Bosch op Jong PSV (5-0). De Graafschap kwam tegen FC Emmen terug van een achterstand van 2-0. Sjoerd Ars en Anthony van den Hurk scoorden in de laatste twintig minuten voor de thuisclub op De Vijverberg (2-2).



mart Lieder maakte beide doelpunten voor FC Eindhoven in het uitduel bij Jong AZ (2-1). Sam Hendriks bezorgde Go Ahead Eagles de eerste competitiezege. Hij scoorde twee keer voor zijn ploeg in het thuisduel met Almere City (2-1). Volendam leek in de uitwedstrijd bij FC Dordrecht ook op weg naar de eerste overwinning. Antonio Stankov bracht de thuisploeg in de 87e minuut echter toch nog op gelijke hoogte (2-2). Vlak voor het duel kwam de spelersbus van Volendam nog vast te zitten onder een laag viaduct.



Het duel tussen SC Cambuur en RKC Waalwijk leverde geen winnaar op (1-1).