Jong Ajax raakt achterop bij NEC na verlies in Alkmaar

Het winnende doelpunt in Alkmaar kwam van Mats Seuntjens, die de 85ste minuut een fraaie inhaalrace van Jong Az bekroonde. Jong Ajax stond in het AFAS Stadion tot de 55ste minuut op een voorsprong van 2-0 door goals van Noussair Mazraoui en Mateo Cassierra, maar Jeremy Helmer, Tijjani Reijnders, Seuntjens en Levi García draaiden de achterstand om in een overwinning.



Ajax heeft na vanavond vier punten achterstand op NEC, dat met dertig uit dertien ruim leidt in de Jupiler League. De lijstaanvoerder uit Nijmegen was vrijdag met 3-1 te sterk voor De Graafschap.



In Eindhoven ging Jong FC Utrecht vanavond met 2-0 onderuit tegen Jong PSV door goals van Sam Lammers en Albert Gudmundsson.