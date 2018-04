Jong Ajax schrijft geschiedenis met eerste titel in Jupiler League

Door Nik Kok



Een achterstand van 1-0 werd omgebogen in een 2-1 overwinning tegen MVV waardoor het de naaste belagers Fortuna Sittard en NEC voorbleef. Ondanks het kampioenschap kan Jong Ajax niet promoveren naar de eredivisie. Het feest was er naderhand niet minder om. Toeschouwers betraden massaal het veld.



Op een volgepakt sportpark De Toekomst was het Jong Ajax dat onder het toeziend oog van KNVB-directeur Eric Gudde en eerste elftalspelers als Noussair Mazraoui, Frenkie de Jong en Carel Eiting, de hele wedstrijd domineerde tegen de nummer 9 van de eerste divisie. 2500 toeschouwers zagen dat spits Mateo Cassierra in de eerste helft al een paar keer dicht bij de openingstreffer was, terwijl ook de Noor Dennis Johnsen zich liet gelden.



En terwijl op de andere velden in Nederland, concurrenten het net al hadden gevonden, gooide het team van trainer Michael Reiziger en zijn assistent Winston Bogarde er in de tweede helft nog een schepje bovenop. Teun Bijleveld creëerde een grote kans voor zichzelf. Rechtsback Luis Orejuela schoot wild over.