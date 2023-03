Jong Oranje niet voorbij Jong Tsjechië in laatste oefenwedstrijd in aanloop naar EK

Van de Looi koos ervoor om veel verschillende spelers in actie te zien. Ten opzichte van de met 3-0 gewonnen oefeninterland tegen Jong Noorwegen van afgelopen zaterdag verschenen er acht nieuwe spelers aan de aftrap. Alleen Shurandy Sambo, Jean-Paul van Hecke en Anass Salah-Eddine mochten blijven staan. Verder stonden Jasper Schendelaar, Mitchel Bakker, Dirk Proper, Million Manhoef, Wouter Burger, Daniël van Kaam, Thijs Dallinga en Joshua Zirkzee in de basis.

In de achttiende minuut kwam de bal uit de kluts voor de voeten van Manhoef. De pijlsnelle aanvaller schoot van randje zestien droogjes binnen. Even daarvoor onderscheidde Schendelaar zich door een strafschop Adam Karabec te stoppen. Daarmee volgde hij het voorbeeld van Jay Gorter, die tegen Jong Noorwegen ook een penalty keerde.

Jong Oranje mist kansen op tweede goal

In de tweede helft creëerde Oranje voldoende kansen om de marge te verdubbelen, maar Salah-Eddine (oog in oog met de keeper), Zirkzee (afstandsschot) en de ingevallen Sydney van Hooijdonk (vrije trap) misten net een beetje geluk. Tsjechië profiteerde daar in de slotfase van. Vaclav Sejk schoot na een kapbeweging in de verre hoek raak na balverlies van Burger. Van Hooijdonk kreeg in de slotfase nog dé kans op de 2-1, maar hij kopte jammerlijk naast.

Voor Jong Oranje was het duel met de generatiegenoten van Tsjechië de laatste in de oefencampagne in aanloop naar het EK van komende zomer. Nederland is ingedeeld bij Jong België, Jong Portugal en Jong Georgië. De eerste wedstrijd is tegen onze zuiderburen op 21 juni in Tbilisi, Georgië.