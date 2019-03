Jong Oranje oefent in november tegen Engeland

De Graafschap - ADO Den Haag

7:07 • De Graafschap is ongeslagen in zes van de laatste zeven Eredivisieduels met ADO Den Haag. • Charlison Benschop kwam in de Eredivisie tegen geen ploeg zo vaak tot scoren als tegen ADO Den Haag (3 keer) en won daarnaast ook vaker van ADO dan van ieder ander team (4 keer). • Arbiter is Björn Kuipers.