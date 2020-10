Jong Oranje plaatst zich na ‘mooie teamprestatie’ voor EK

Jong Oranje kan zich gaan opmaken voor deelname aan het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië. Nederland won op Cyprus ook het achtste groepsduel. De eenzijdige wedstrijd in Larnaca eindigde in 0-7.

Voor de trefzekere bezoekers kwamen Kaj Sierhuis (drie), Jurgen Ekkelenkamp (twee), Ryan Gravenberch en invaller Myron Boadu tot scoren. De AZ-spits moest om disciplinaire redenen op de bank beginnen.

Plaatsvervangend coach Marcel Groninger van Jong Oranje sprak na de klinkende zege op Cyprus (0-7), goed voor een EK-ticket, van een mooie teamprestatie. Daarmee doelde hij niet alleen op het optreden van de spelers op het veld, maar ook op de samenwerking met de afwezige hoofdcoach Erwin van de Looi en de andere stafleden.

,,Dit is natuurlijk ook zijn overwinning en zijn kwalificatie”, zei Groninger op FOX Sports. ,,Het is hartstikke vervelend dat Erwin nu thuis zit. Het was nog mooier geweest als hij er hier bij was geweest. We hebben alles samen gedaan.”

Myron Boadu

De talentvolle spits diende op de bank te beginnen vanwege een disciplinaire straf. Groninger wilde niet zeggen waarom hij Boadu had aangepakt, maar zag hem wel tot scoren komen. ,,Hij viel goed in, maar hij had er nog wel een kunnen maken. Hij schoot echter op de paal. Daar was hij zelf ook teleurgesteld over. Maar het zit weer goed tussen ons.”

Ruim een jaar geleden won Jong Oranje met 5-1 van de Cypriotische leeftijdsgenoten in Doetinchem. Nederland leidt in poule 7 met 24 punten. Nummer 2 Portugal staat op 15 punten, met 2 wedstrijden minder gespeeld. Jong Oranje speelt nog thuis tegen Wit-Rusland (15 november in Almere) en uit tegen rivaal Portugal (18 november).

De groepswinnaars en de vijf beste nummers 2 plaatsen zich voor de groepsfase van het EK. Dankzij de klinkende zege op Cyprus is Jong Oranje nu al zeker van een EK-ticket als één van de vijf beste nummers 2.