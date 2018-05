Jong Oranje sluit Zuid-Amerikaanse trip af met remise in Paraguay

Ondanks de gratis toegang was er bijna niemand op het duel in het Estadio Defensores del Chaco in Asución afgekomen. In het lege stadion maakten de Nederlandse beloften een matte indruk. Jong Paraguay kwam na 56 minuten zelfs op voorsprong door een harde kopbal van aanvoerder Saúl Salcedo waar keeper Joël Drommel zich op verkeek.



Die treffer schudde Oranje enigszins wakker. Nadat Arnaut Groeneveld twee kansen liet liggen was het via Guus Til wel raak. De aanvoerder nam een lange bal van Pablo Rosario schitterend aan en schoof het leer beheerst onder de Paraguayaanse doelman door. Na het hoogstandje van Til werd er niet meer gescoord waardoor strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. Koopmeiners, Rosario en Groeneveld benutten hun penalty feilloos, waar Van Amersfoort en drie Paraguayanen misten.



Vrijdag won Jong Oranje in Santa Cruz met 4-1 van Jong Bolivia. De twee oefenwedstrijden waren ingepland ter voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden in september tegen Engeland en Schotland. Bij die duels zit de vorige week aangestelde Erwin van de Looi op de bank. De opvolger van Art Langeler was ook meegereisd naar Zuid-Amerika om alvast kennis te maken met spelers en leden van de technische staf.



Opstelling Jong Oranje: Drommel; Dumfries, Rosario, Van Drongelen, Ouwejan; Koopmeiners, Til, Van Amersfoort; Kluivert, Lammers, Groeneveld.