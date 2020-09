Jong Oranje wint ook zesde duel en is stap dichter bij EK

Maar toen de ploeg van de op de bank teruggekeerde Van de Looi de druk opvoerde, ontstond het gevaar vooral in ze zeeën aan ruimte die op eigen helft werden weggegeven. De door Heerenveen begeerde Jens Petter Hauge en AZ-speler Hakon Evjen hielpen in de counter, oog in oog met doelman Justin Bijlow, levensgrote kansen voor Noorwegen om zeep.

Het doelpunt van Lang bracht de talentvolle lichting van Van de Looi, die Calvin Stengs en Justin Kluivert nog miste in Almere, dus op de rand van het eerst eindtoernooi in acht jaar. In 2013 was Nederland, de winnaar van 2006 en 2007, in Israël voor het laatst actief op een EK. De rentree wordt een bijzondere, aangezien het komende Europese Kampioenschap is opgesplitst in twee delen. Het EK begint al in maart met een poulefase. De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor laatste acht, die begin juni uitmaken wie de nieuwe Europees kampioen wordt. Op 6 juni wordt de finale gespeeld in het Sloveense Ljubjana.