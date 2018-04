Jong PSV - Go Ahead bij 6-0 gestaakt vanwege onweer

Bondscoach Wiegman: Trots op deze prestatie

23:08 De voetbalsters van Oranje wonnen met 0-2 in Dublin van Ierland en liggen op koers voor het WK aankomende zomer in Frankrijk. Eind vorig jaar bleef Oranje in Nijmegen nog steken op 0-0 tegen de stugge Ieren. ,,Nu hebben we het veel beter gedaan dan toen’’, zegt bondscoach Sarina Wiegman die trots is op haar ploeg.