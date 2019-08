Jong PSV pakt met tien man puntje tegen FC Den Bosch

RKC onder protest akkoord met drie duels schorsing Gaari

17:05 RKC Waalwijk is akkoord gegaan met het het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van drie wedstrijden schorsing (waarvan één voorwaardelijk) voor Juriën Gaari. De rechtsback en international van Curaçao kreeg gisteren in de thuiswedstrijd tegen AZ een directe rode kaart van scheidsrechter Allard Lindhout omdat hij met gestrekt been naar de tegenstander en bal ging.