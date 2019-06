Jonker nieuwe trainer en technisch directeur bij Telstar

Het wordt voor Jonker zijn eerste trainersklus sinds zijn vertrek bij VfL Wolfsburg in september 2017. De 56-jarige Amsterdammer begon zijn trainersloopbaan in 1986 bij de amateurs van JOS en ging in 1999 bij FC Volendam voor het eerst aan de slag in het profvoetbal. Daarna was hij assistent van Louis van Gaal bij Oranje en FC Barcelona en later ook nog bij Bayern München. Jonker was verder hoofdtrainer bij MVV, Willem II en Wolfsburg. Bij Arsenal was hij drie jaar lang hoofd jeugdopleiding.