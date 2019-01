Jordy Clasie: De tweede helft was gewoon drama

Clasie zag de nederlaag in de eerste helft niet aankomen. ,,Ik denk dat we aardig begonnen. We hadden controle, PEC was vooral gevaarlijk in de counter. In de eindfase waren we niet scherp, met name de laatste bal was niet goed. De tweede helft was gewoon drama. Laat duidelijk zijn dat dit niet Feyenoord-waardig is.’’