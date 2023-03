Jordy Clasie en Pascal Jansen zien kansen voor AZ tegen ‘favoriet’ Lazio: ‘Hebben ook zeker zwaktes’

Ook voor Jordy Clasie is de wedstrijd tegen Lazio speciaal. Een van de meest ervaren spelers die morgenavond in Stadio Olimpico namens AZ aan de aftrap verschijnt kijkt uit naar het duel in de achtste finales van de Conference League.

,,Dit is altijd iets speciaals. Het is toch anders dan een competitiewedstrijd en we hebben een heel mooie tegenstander geloot. In een fantastisch stadion met veel supporters.” Clasie vermoedt dat Lazio favoriet is. ,,Het is een grote naam en ze spelen thuis. Maar we focussen ons vooral op onszelf. Voor veel jonge spelers van AZ is het ook de eerste keer zo’n wedstrijd.”

Daarin is het volgens Clasie vooral zaak om situaties te herkennen in een wedstrijd. ,,Je moet de goede momenten uitkiezen om druk te zetten of om juist een stukje naar achteren te gaan", aldus Clasie, die de wedstrijd tegen Serie A-koploper Napoli live op tv zag. ,,Dat was toch een mooie overwinning van ze op een van de beste teams van Europa momenteel.”

Pascal Jansen

Niet alleen voor veel jonge spelers van AZ wordt de wedstrijd tegen Lazio een voorlopig hoogtepunt in hun nog prille carrière, ook trainer Pascal Jansen kijkt uit naar het treffen tegen in elk geval de op voorhand beste Europese tegenstander die hij treft als hoofdtrainer. Zo is hij vol bewondering over Lazio-trainer Maurizio Sarri, de oefenmeester die nog zo slecht te spreken was over het Feyenoord-publiek in de Europa League-wedstrijd in de Kuip eerder dit seizoen.

Quote Uiteraard hebben we onze ideeën over de speelwijze, maar we hebben ook onze eigen identiteit Pascal Jansen

,,Hij is een zeer ervaren coach met een fantastisch cv. Zijn teams spelen vaak geweldig voetbal.” Tegen Feyenoord speelde Lazio begin dit seizoen in de thuiswedstrijd misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen. ,,Terwijl Feyenoord de koploper is in Nederland momenteel”, aldus Jansen. ,,Dus dat zegt wel wat. Maar wij zijn in de tussentijd ook gegroeid.”

Dat sterspeler Ciro Immobile niet meedoet bij Lazio vanwege een blessure schat Jansen voor hen in als een aderlating. ,,Maar zijn vervanger zal het ook goed proberen te doen. Bovendien blijven er bij Lazio genoeg kwaliteitsspelers over.” Jansen zegt zich niet bij voorbaat aan te passen aan de Italianen. ,,Uiteraard hebben we onze ideeën over de speelwijze, maar we hebben ook onze eigen identiteit. Je hebt te maken met de dynamiek van de wedstrijd natuurlijk. En Lazio heeft ook zeker zijn zwaktes.”

