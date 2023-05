Jordy Clasie pijnvrij voor clash met West Ham United: 'Had het niet nog twee jaar volgehouden’

Carel Eiting neemt FC Volendam bij de hand: ‘Hij is niet de snelste loper, maar wel een snelle denker’

FC Volendam is bezig aan een wonderbaarlijke wederopstanding. In de winterstop stond de club nog troosteloos laatste, nu is handhaving in zicht. Dat komt mede door de vrije trappen van vormgever Carel Eiting.