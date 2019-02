Jordy Clasie: We waren verplicht hier te winnen

In eigen huis blijft Feyenoord vrijwel ongenaakbaar. ,,Thuis halen we vaak de drie punten, dat is positief’’, aldus Clasie, die over het spel voor rust niet tevreden was. ,,Het was niet goed. De eerste helft was het tempo te laag. De tweede helft zet je even aan en loop je uit.’’

Feyenoord liet tegen De Graafschap na om nog veel vaker te scoren. ,,Dat had makkelijk gekund’’, beaamde Clasie. ,,Maar we zitten in een moeilijke fase en halen niet ons beste niveau. Ik ben blij met de drie punten. We waren verplicht om hier te winnen.’’

Blij was Clasie ook met het optreden van zijn nieuwe ploeggenoot Cuco Martina, die zijn debuut maakte voor Feyenoord. ,,Ik heb met hem samengespeeld bij Southampton en wist wat we aan hem zouden hebben.’’

Ook trainer Giovanni van Bronckhorst was tevreden over het eerste optreden van zijn nieuwe verdediger. ,,Ik ben blij dat we de nul hebben gehouden’’, sprak hij. ,,Dat is een aantal weken niet gelukt. Cuco heeft daar zijn aandeel in gehad.’’