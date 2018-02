Jørgensen: Ik ben heel gelukkig bij Feyenoord

Nicolai Jørgensen liep deze week een transfer naar Newcastle United mis. Toch was de Feyenoord-spits na de 2-0 zege op PSV niet teleurgesteld. ,,Ik ben heel gelukkig bij Feyenoord. Nu focus ik me op Feyenoord. Ik ben blij hier te zijn'', aldus de Deen tegenover FOX Sports.

Newcastle United deed de afgelopen dagen twee keer een bod op de 27-jarige Deen, maar Feyenoord wees de aanbiedingen uit Engeland resoluut van de hand. Jørgensen, vorig seizoen de topscorer van de eredivisie met 21 doelpunten, blijft in elk geval tot de zomer in Rotterdam voetballen. ,,Ik vind het prima, zonder discussie. Ik voel me hier heel goed, de fans steunen me en ik kan me hier prima ontwikkelen. Ik geef elke wedstrijd alles wat ik heb voor deze club.''

Met het WK in aantocht weet Jørgensen dat hij zich in de zomer pas echt in de schijnwerpers kan spelen. ,,Als het komt, dan komt het. Daar vecht ik iedere dag voor. Als de tijd rijp is, merk ik dat vanzelf.''

Met de winst op PSV voorkwam Feyenoord dat het dit seizoen helemaal nergens meer om speelt. ,,De beker is nu ons belangrijkste doel. In de competitie staan we er slecht voor. We hebben op papier de sterkste ploeg verslagen. Nu moeten we het karwei afmaken'', zei de Deen, die in de tweede helft scoorde met een prachtige stift. Op advies van de videoarbiter werd dat doelpunt echter geannuleerd. ,,Jammer, want het was een heel mooie goal.''

Ploeggenoot Karim El Ahmadi zei dat de opdracht vanavond duidelijk was. ,,We moesten vanavond winnen om dit seizoen een prijs te winnen. De ervaring dat we vorig jaar de titel hebben gepakt, heeft ons geholpen. Iedereen kon daarom wel met de druk omgaan.''