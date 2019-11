Jørgensen meer mans met minder kilo's: ‘Mijn hele leven is veranderd’

WK onder 17 Oranje stuit na zege op Paraguay in halve finale op Mexico

7:06 Oranje Onder-17 heeft overtuigend de halve finales bereikt van het WK in Brazilië. De ploeg van Peter van der Veen klopte Paraguay vanavond in de kwartfinale met 4-1. De Nederlandse treffers in Estádio Estadual Kléber José de Andrade in Cariacica kwamen van Ki-Jana Hoever, Sontje Hansen, Jayden Braaf en Naci Ünüvar.