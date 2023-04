José Mourinho heeft ‘alle respect’ voor Feyenoord, maar vertrouwt op thuisvoordeel: ‘Ik wil 67.000 extra spelers’

AS Roma-trainer José Mourinho rekent donderdagavond op een kolkend Stadio Olimpico in de return tegen Feyenoord. Zijn ploeg moet in de kwartfinale van de Europa League een 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd in Rotterdam zien goed te maken. ,,We zijn vol vertrouwen.”

Met zijn gebruikelijk pokerface stond Mourinho woensdagmiddag de pers te woord. De 60-jarige Portugees liet zich niet in zijn kaarten kijken. Over de inzetbaarheid van zijn Argentijnse aanvaller Paulo Dybala, die tegen Feyenoord een spierblessure opliep, hield hij zich op de vlakte. De eveneens in de Kuip uitgevallen Tammy Abraham en Lorenzo Pellegrini kunnen wel spelen. Beide spelers scoorden afgelopen zondag in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Udinese.

AS Roma weet wat het te doen staat. De ploeg won eerder dit toernooi in eigen huis met 2-0 van RB Salzburg na een 1-0 nederlaag in Oostenrijk. ,,Maar dat doet er niet meer toe, die wedstrijd is voorbij", aldus Mourinho. ,,Salzburg is Salzburg, Feyenoord is Feyenoord. Of we geduldig moeten zijn of niet, ik weet het niet. Ik weet alleen dat we twee goals meer moeten maken dan Feyenoord. Doen we dat in de eerste tien minuten of in de laatste tien minuten of in de extra tijd? Ik weet het niet. Ik weet niet eens of we winnen.”

Volledig scherm José Mourinho tijdens zijn persconferentie. © REUTERS

,,Maar wat ik wel weet", zo zei hij er meteen achteraan, ,,is dat we een team hebben dat vol vertrouwen is en we een stadion hebben dat deze wedstrijd met ons wil spelen. De supporters willen er niet alleen maar zitten om te klappen, zingen en met een vlag te zwaaien. Ze willen samen met ons spelen. Ze weten wat het verschil is. We hebben alle respect voor Feyenoord, maar ik vertrouw op mijn spelers en mijn stadion. Ik geloof dat de supporters met ons mee zullen spelen. Onze fans komen niet alleen om te zingen, springen of met een vlag te zwaaien. Maar ze zullen deze wedstrijd met ons mee willen spelen, zoals ze in het verleden al vaak hebben gedaan. Ik wil 67.000 extra spelers.”

Dybala

Achter de naam van middenvelder Dybala staat nog een vraagteken. AS Roma doet er alles aan om de Argentijnse smaakmaker fit te krijgen voor het duel met Feyenoord. ,,Maar ik weet eerlijk gezegd niet of hij kan spelen. Hij was er vandaag voor een training met een lage intensiteit. We geven hem 24 uur en kijken morgen of hij kan spelen. Ik moet uiteindelijk de beslissing nemen. Maar als hij start, dan loop ik het risico dat ik hem na 10 minuten moet wisselen. Dat is een afweging.”

Georginio Wijnaldum stond zondag tegen Udinese in de basis, na een invalbeurt tegen zijn oude club Feyenoord. De geblesseerde Rick Karsdorp is voorlopig niet inzetbaar voor de huidige nummer 3 van de Italiaanse competitie.