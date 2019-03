Jubileum voor Zoet en Vilhena, Ajax kan feestweek compleet maken

Statistieken speelronde 25 Aan de hand van de leukste en opvallendste feitjes van statistiekenbureaus Opta en Gracenote blikken we vooruit op de 25ste speelronde in de eredivisie. Zo kan Tonny Vilhena de jongste Feyenoorder ooit worden met 200 duels achter zijn naam, staat Zoet voor de 250ste keer onder de lat en kan Ajax thuis tegen Fortuna een clubrecord evenaren.

FC Utrecht - FC Groningen (20.00 uur)

Op basis van het verleden kan FC Utrecht de zege niet ontgaan, zo lijkt het. Slechts één van de laatste negen thuisduels met FC Groningen verloor het en daarin hield FC Utrecht vijf keer 'de nul’. Ware het niet dat de ploeg van Dick Advocaat de voorgaande vier thuisduels niet wist te winnen. Dit in combinatie met de wederopstanding FC Groningen is een zege voor de thuisploeg allerminst zeker.

Door de sterke reeks van de bezoekers is FC Groningen de eerste eredivisionist die in zeven duels in de tweede seizoenhelft meer punten pakte dan voor de winterstop (zestien om vijftien). Mocht de ploeg van Danny Buijs ook FC Utrecht aan de zegekar rijgen dan wint het pas voor de tweede keer in de clubgeschiedenis zes van de eerste acht wedstrijden van een kalenderjaar, na 1991.

VVV-Venlo - Excelsior (zaterdag 18.30 uur)

Keert VVV-Venlo weer terug in het linker rijtje? Voor het eerst sinds speelronde 1 starten de Limburgers onder plek negen. Hiermee eindigt de reeks 23 wedstrijden waarbij de ploeg bij aanvang op plaats negen of hoger staat, de langste sinds 1961. Dan zal VVV de negatieve spiraal waarin het verkeert, moeten doorbreken. Alleen hekkensluiter NAC sprokkelde dit kalenderjaar minder punten bij elkaar.

Excelsior lijkt voor VVV de ideale tegenstander om de verliesreeks van drie te beëindigen. De Kralingers wonnen slechts twee van de elf uitwedstrijden dit seizoen. Nu Ryan Koolwijk terugkeert na zijn schorsing zijn de winstkansen voor Excelsior aanzienlijk vergroot. Met de aanvoerder in de basis wint Excelsior 32 procent van zijn wedstrijden, zonder hem: 15 procent.

ADO - SC Heerenveen (zaterdag 19.45 uur)

Het treffen met Heerenveen zorgt bij het ADO-publiek voor klamme handjes; slechts een van de laatste elf duels wist ADO Den Haag naar zich toe te trekken. Maar het heeft Sheraldo Becker in de gelederen. Een goudhaantje die zijn ploeg over de winstdrempel moet helpen. De aanvaller was bij zeven van de laatste tien Haagse eredivisiegoals betrokken, als afmaker of aangever. Een zege zou het mogelijke jubileum van Wilfried Kanon meer glans geven, want de verdediger kan voor de 100ste keer het groengele tricot verdedigen, als basisklant.

Misschien verstoort Heerenveen zijn feestje wel, dat in uitstekende vorm verkeert en vijf duels op rij ongeslagen bleef. Scoren gaat het team van Jan-Olde Riekerink goed af, maar zijn manschappen incasseerden ook al meer tegentreffers dan vorige jaargang. Aan doelman Warner Hahn is er alles aan gelegen om voor de tweede keer zijn doel schoon te houden.

PSV - NAC (zaterdag 19.45 uur)

In Eindhoven kunnen diverse mijlpalen worden bereikt of doorbroken. Tijdens deze jubileumeditie, de honderdste, kan keeper Jeroen Zoet na Ed de Goey (26 jaar, 254 dagen) de jongste eredivisiekeeper worden met 250 eredivisieduels achter zijn naam. Zoet is op de dag van de wedstrijd 28 jaar en 62 dagen oud, dan moet hij natuurlijk wel de warming-up doorkomen.

NAC kan hem een minder feestelijke avond bezorgen door de eerste uitoverwinning van dit seizoen te boeken. Dat zou Mitchell van der Graag een grote glimlach op zijn gelaat toveren. Hij zit voor de 25ste keer op de Bredase bank en verloor vijftien wedstrijden. Verliest NAC bij PSV, dan evenaart hij het record van Henk Wullems.

Willem II - De Graafschap (zaterdag 20.45 uur)

Willem II heeft het altijd lastig tegen De Graafschap, blijkt uit het verleden. De laatste zeven eredivisieduels wist het geen enkele keer te winnen. Een Tilburgse zege kan Aras Özbiliz een vreugdevolle verjaardag bezorgen en als hij scoort, is het dubbel feest. De Armeen wordt 29 jaar en kan na Mohamed Sylla de tweede Willem II'er worden die ooit op zijn verjaardag trefzeker was.

Ook voor De Graafschap lonkt een mijlpaal. Het lukte de ploeg dit seizoen nog niet om drie opeenvolgende wedstrijden ongeslagen te blijven. Mocht De Graafschap opnieuw buitenshuis winnen, dan is het 150 wedstrijden geleden dat dit voor het laatst gebeurde.

PEC Zwolle - AZ (zondag 12.15 uur)

Na de flitsende start onder coach Jaap Stam wacht de club al langer op een doelpunt dan welke eredivisieclub dan ook (225 minuten). Met de hechte defensie van AZ lijkt een treffer dus allerminst zeker voor PEC. De Alkmaarders behaalden meer punten dan welke ploeg dan ook en kregen ook de minste doelpunten tegen in de afgelopen tien duels. Start Teun Koopmeiners dan speelt hij zijn vijftigste duel in het AZ-tricot.

FC Emmen - Heracles (zondag 14.30 uur)

Doelpunten gegarandeerd aan De Oude Meerdijk. FC Emmen incasseerde de laatste acht duels minimaal twee tegentreffers en Heracles scoorde juist in de laatste zes ontmoetingen met deze eredivisiedebutant minimaal tweemaal. Als dit geen ruime uitslag wordt in het eerste competitietreffen sinds maart 2005?

Vitesse - Feyenoord (zondag 14.30 uur)

Weet Feyenoord de vloek van de uitwedstrijd te doorbreken? Zes uitwedstrijden bleef het verstoken van een overwinning. Daarmee treffen de Rotterdammers in Vitesse geen gemakkelijke tegenstander. Alleen Ajax wist dit seizoen in het Gelredome met een overwinning op zak van het veld te stappen. Tonny Vilhena (24) kan zijn 200ste eredivisiewedstrijd spelen. Daarmee wordt hij de jongste Feyenoorder die deze mijlpaal bereikt.

Ajax - Fortuna Sittard (zondag 16.45 uur)

Blakend van zelfvertrouwen na het wonder van Madrid kan Ajax voor de zesde keer op rij meer dan vier doelpunten maken in eigen huis, een evenaring van het eredivisierecord uit ‘66-’67. Met Fortuna Sittard is de opponent daar ideaal voor. De Limburgers verloren zeven van de laatste acht uitduels en incasseerden in vier duels minstens vier tegengoals. Maakt Ajax zijn feestweek compleet?