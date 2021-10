Jurgen Ekkelenkamp staat op bij klinkende zege voor Jong Oranje na harde boodschap voor Myron Boadu

Dat Boadu in het spectaculaire gelijkspel tegen concurrent Jong Zwitserland vrijdag op de bank begon, was al verrassend te noemen. In mei was hij nog de gevierde man met twee goals toen Jong Oranje zich ten koste van EK-favoriet Frankrijk plaatste voor de halve finale. In Lausanne kreeg Brian Brobbey de voorkeur, maar zelfs nu de spits van RB Leipzig geblesseerd afhaakte, kwam Boadu, net als de laatste maand bij AS Monaco, zijn reserverol bij de Nederlandse beloften niet te boven.

Quote Ik weet wel dat hij een bepaalde status heeft en begrijp ook dat dit vragen oproept Erwin van de Looi

,,Wat een speler altijd moet doen, is ervoor gáán, laten zíén dat hij graag beter wil worden en zich wil terugknokken naar een bepaald niveau”, legde bondscoach Erwin van de Looi het passeren van de duurst verkochte speler (20 miljoen euro) in zijn selectie en het opstellen van PEC-spits Daishawn Redan uit. ,,Ik weet wel dat hij een bepaalde status heeft en begrijp ook dat dit vragen oproept. Maar ik denk dat dit nu de eerlijke keuze is. Het is trouwens niet bedoeld als signaal. Dit is een keuze omdat we graag van Wales willen winnen, maar Myron moet het wel opvatten als signaal. Ik denk dat hij hier wat mee moet.”

Volledig scherm Erwin van de Looi met op de achtergrond bankzitter Myron Boadu. © ANP

En dat terwijl Boadu, die twee jaar geleden al debuteerde voor het grote Oranje, door Van de Looi was aangewezen als één van de leiders van de nieuwe lichting. De voormalige spits van AZ zag andere ervaren spelers Jong Oranje bij de hand nemen tegen Wales. En dan vooral Ekkelenkamp, die op aangeven Mitchel Bakker bij de tweede paal de openingstreffer binnenliep. Captain Sven Botman liep voor rust een ingestudeerde corner van Quinten Timber binnen.

De mandekker van Lille moest de strijd in de tweede helft wel geblesseerd staken. Dat gold ook voor zijn kompaan in de defensie: Devyne Rensch van Ajax. Beide verdedigers wacht volgende week, tegen respectievelijk Sevilla en Borussia Dortmund, een belangrijke Champions League-wedstrijd. Het EK-kwalificatieduel was ten tijde van de ogenschijnlijk lichte blessures van de steunpilaren al lang en breed beslist.

Volledig scherm Sven Botman moet geblesseerd afhaken. © ANP

Jong Oranje kreeg het na rust namelijk op de heupen. Na een combinatie tussen Jeremie Frimpong en Ekkelenkamp verraste Wales-back Finley Stevens zijn eigen doelman. Redan friemelde de 4-0 binnen na voorbereidend werk van Bakker en Joshua Zirkzee over de andere flank en Ekkelenkamp bekroonde een sterk optreden met zijn tweede treffer. Zijn diagonale schuiver betekende tevens de eindstand: 5-0.

Jong Oranje heeft zeven punten vergaard in de eerste drie kwalificatieduels. Met Jong Zwitserland, dat koploper is met tien punten uit vier groepswedstrijden, maken de Nederlandse beloften waarschijnlijk uit wie met het directe EK-ticket aan de haal gaat. De nummer twee gaat de play-offs in.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo’s: