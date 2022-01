Justin Bijlow vindt nederlaag Feyenoord zijn schuld: ‘Team in de steek gelaten’

Feyenoord-aanvoerder Justin Bijlow zal de thuiswedstrijd tegen Vitesse waarschijnlijk snel willen vergeten. Hij ging in de fout bij de 0-1 en kon na afloop niet anders dan de hand in eigen boezem steken. ,,Dit was natuurlijk mijn schuld.”

Bijna 70 minuten lang kon zowel Feyenoord als Vitesse het verschil niet maken in een matige topper tussen respectievelijk de nummer 3 en 4 van de eredivisie. Totdat Loïs Openda de diepte in werd gestuurd. De Belg raakte verwikkeld in een sprintduel met Feyenoord-back Marcus Pedersen, toen doelman Bijlow hem ineens in de weg liep. Openda profiteerde optimaal door de enige treffer van de wedstrijd binnen te schuiven.

Lees ook Kapitale fout Justin Bijlow komt Feyenoord duur te staan tegen Vitesse

,,Deze wedstrijd kon beide kanten op", begon Bijlow aan zijn analyse bij ESPN, voordat hij al snel het boetekleed aantrok. ,,Door een momentje van mij laat ik het team in de steek. Toen ik daar stond, dacht ik: ik moet hier niet zijn, maar dan kan je al niet meer terug. Dit is gewoon slecht. Beide ploegen kregen geen echt grote kansen en dan wordt het beslist op details. Het viel de kant van Vitesse op. Dit was natuurlijk mijn schuld.”

Arne Slot

,,Ik denk dat hij niet uit had hoeven komen, want Marcus Pedersen liep nog mee. Maar dat zei hij zelf ook", zei Feyenoord-trainer Arne Slot over de fout van Bijlow. ,,Het was een moment dat heel beslissend was in de wedstrijd, maar het had bij ons aan de bal ook beter gemoeten. Dan hadden we niet in die situatie hoeven te komen”, wilde Slot de nederlaag niet alleen bij zijn keeper neerleggen. De trainer vond dat zijn buitenspelers Alireza Jahanbakhsh en Reiss Nelson te weinig brachten. ,,Zij speelden ongelukkig. Je hoopt op een bevlieging. Maar het is ook te makkelijk alleen naar de buitenspelers te wijzen.”

Volledig scherm Arne Slot. © Pro Shots / Kay int Veen

Guus Til

Middenvelder Guus Til vond dat Feyenoord de nederlaag aan zichzelf te wijten had. ,,Het was gewoon niet top vandaag”, zei de international. ,,Al vond ik dat deze wedstrijd niet echt een winnaar verdiende.”

Til vond niet dat de slechte hervatting van de eredivisie af kon worden geschoven op de moeizame start van dit jaar. Feyenoord zegde een trainingskamp in Spanje af vanwege vele coronabesmettingen. ,,Iedereen heeft daar mee te maken, daar kun je het niet op gooien”, zei Til. ,,Maar dat het een valse start is, is zeker. We zitten nu tussen PSV en Ajax aan de ene kant en Vitesse aan de andere kant in. De uitslagen van de andere clubs zijn nu bepalend voor ons.”

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: