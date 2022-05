Justin Bijlow: ‘Wilden Feyenoord internationaal op de kaart zetten, dat is helaas niet helemaal gelukt’

Met videoJustin Bijlow was ontredderd na verloren Conference League-finale tegen AS Roma (1-0). De keeper was op tijd fit voor de finale van zijn leven, maar Feyenoord trok aan het kortste eind.

Met Ofir Marciano bereikte Feyenoord de Conference League-finale, de eerste Europese finale sinds 2002. In de finale was Bijlow fit en stond hij weer onder de lat. De doelman zette naar eigen zeggen geruime tijd geleden al alles op alles om de finale van de Conference League te halen. De doelman wilde zo graag met de club waar hij opgroeide een prijs pakken. ,,En dan is het nog te vroegen om al met trots terug te kijken op ons seizoen in de Conference League’’, zei Bijlow. ,,We hadden deze prijs willen hebben.’’

Nicolò Zaniolo passeerde hem en daarmee moest Feyenoord genoegen nemen met een zilveren plak. ,,Ja, wat kan ik zeggen? Dit is verschrikkelijk. We wilden heel graag de cup mee naar Rotterdam nemen. We wilden Feyenoord weer internationaal op de kaart zetten, maar dat is helaas niet helemaal gelukt. Ik denk niet dat het angstig was in de eerste helft, maar het was in de tweede helft wel veel beter. Maar het was helaas niet genoeg, ontzettend balen.”

Na afloop omhelsde de keeper zijn vriend Rick Karsdorp, die met AS Roma wel aan de goede kant van de score was gebleven. ,,Hij zei dat ik mijn koppie omhoog moest houden’’, zei Bijlow. ,,Iedereen weet dat ik heel goed ben met Rick. Maar ik had hier met Feyenoord die prijs willen pakken.’’

De eerste helft was één van de minste optredens van de Rotterdammers. ,,We kregen AS Roma niet echt onder druk. Na rust ging dat beter en dan hoop je op die gelijkmaker. Die kansen kregen we ook, maar het is ons niet gelukt.’’

