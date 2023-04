Kabinet en politie na wangedrag in De Kuip: tijd rijp om ook te kijken naar beperkt toelaten thuispubliek

Met videoAls er geen einde komt aan de ongeregeldheden in en rond voetbalstadions, is het goed mogelijk dat wedstrijden voortaan zonder publiek gespeeld worden. Daarvoor waarschuwt justitieminister Dilan Yesilgöz (VVD) na de gebeurtenissen van woensdagavond in De Kuip bij de bekerwedstrijd tegen Ajax.

,,Als je zo doorgaat, ga je naar een setting waar thuissupporters ook niet kunnen”, zegt de minister. Yesilgöz krijgt bijval van politiechef Frank Paauw, portefeuillehouder voetbal bij de nationale politie. Volgens hem is 'de tijd rijp’ om te kijken naar beperkingen voor thuispubliek bij voetbalwedstrijden, ‘waarbij bepaalde vakken leeg blijven’. Paauw noemt de gebeurtenissen in De Kuip een ‘ongelofelijk dieptepunt‘.

Tijdens de halve finale van de KNVB Beker liep Ajacied Davy Klaassen een hoofdwond op omdat iemand iets naar zijn hoofd gooide, waarschijnlijk een aansteker. Ook werden er buiten antisemitische leuzen geroepen en werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Het OM in Rotterdam doet onderzoek. ,,Dit neem ik wel hoog op”, zegt Yesilgöz.

De bewindsvrouw gaat samen met sportminister Conny Helder in gesprek met de KNVB, clubs, gemeenten en politie. Yesilgöz wil weten wat er precies is gebeurd, en waar het mogelijk is misgegaan. ,,Ik weet niet wat je in je hoofd haalt om überhaupt dingen naar mensen te gooien. Dan ben je gewoon niet goed bij je hoofd”, briest Yesilgöz.

Het is goed mogelijk dat consequenties volgen. ,,Geweld op en rond het voetbalveld is ontoelaatbaar. Van spelers, coaches, scheidsrechters of andere fans blijf je af”, laat minister Conny Helder (Sport) in een reactie weten. ,,Wat dit betekent voor de toekomst met supporters bij wedstrijden kan ik nu nog niet zeggen.” Daarover zal het kabinet in gesprek gaan met gemeenten, de politie en de KNVB, stelt Helder.

Volledig scherm Davy Klaassen met bebloed hoofd in De Kuip. © Pim Ras Fotografie

Politiechef: te veel incidenten

Politiechef Paauw zegt dat door de misdragingen van de afgelopen tijd nu het debat op gang komt ‘dat de tijd dat we zeiden dat de goede supporters niet moesten lijden onder de kwade voorbij is’. Hij vindt dat er de afgelopen maanden te veel incidenten zijn geweest.

De politiechef wijst er nog eens op dat de veiligheid in de stadions een verantwoordelijkheid is van de clubs. ,,Waar dat niet op orde is, gaan we dat gat als politie niet vullen. De tijd dat we met veel capaciteit wedstrijden in goede banen moeten leiden is voorbij.”

Incident

Nadat Klaassen een bloedende hoofdwond opliep tijdens een ruzie tussen spelers op het veld, legde scheidsrechter Allard Lindhout de halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax na 62 minuten stil. De wedstrijd werd na iets meer dan een half uur hervat.

Feyenoord denkt na over maatregelen. Voor de wedstrijd tegen AS Roma gaat in ellk geval een supportersvak dicht. ,,We gaan goed analyseren en evalueren hoe we dit kunnen voorkomen en hoe we hiermee omgaan”, aldus directeur Dennis te Kloese. ,,Zodat dit soort dingen in de toekomst niet meer gebeuren. Want dit is bijzonder schadelijk voor ons als organisatie, voor het imago van onze supporters en voor ons elftal.”

De politie meldt dat de verdachte van het aansteker-incident snel kon worden opgepakt. Zijn verhoor gaat donderdag verder. Volgens de politiewoordvoerder is op beelden te zien dat er meer voorwerpen vanaf te tribune zijn gegooid, waar mogelijk meer mensen bij betrokken zijn. ,,We doen hier onderzoek naar.” Ajax heeft aangifte gedaan tegen de inwoner uit Roelofarendsveen.

Volledig scherm Klaassen liep een bloedende hoofdwond op tijdens een ruzie tussen spelers op het veld, doordat iemand vanaf de tribune een voorwerp gooide. © Pro Shots / Mischa Keemink

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb wil in gesprek met voetbalclubs, de bond en minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) over het aanhoudende geweld rond voetbalwedstrijden. ,,Iedereen wil zo graag dat het beter wordt, maar het lukt maar niet.” Aboutaleb verliet De Kuip ‘verdrietig’, zegt hij de volgende ochtend in het Rotterdamse stadhuis. ,,De reactie van John de Wolf zei wat mij betreft alles”, zegt Aboutaleb. ,,Ik heb zelf wat moeite met het woord ‘godverdomme’, maar dat is waarschijnlijk ook de taal die die lui verstaan. Ik vind het zo treurig dat dit gebeurt. En ik vraag me af: hebben we hier een antwoord op?”

Poll Feyenoord - Ajax had definitief gestaakt moeten worden Ja

Nee Feyenoord - Ajax had definitief gestaakt moeten worden Ja (79%)

Nee (21%)

Wedstrijd staken

Politiebond ACP vindt dat de KNVB wedstrijd definitief had moeten staken. ,,Ze hadden een streep moeten trekken. Dit soort gedrag kun en mag je niet belonen. Onbegrijpelijk”, aldus een woordvoerder. Voorzitter Wim Groeneweg vindt de tijd rijp om supporters bij wedstrijden met een hoog risicoprofiel voortaan helemaal te weigeren.

Trainer John Heitinga zei dat zijn spelers de wedstrijd zelf wilden afmaken. ,,Voor mij was het belangrijkste hoe het met Davy ging. Kon hij verder of niet?”, aldus Heitinga. ,,En verder ging het om de veiligheid van de spelers. Die kon gegarandeerd worden. De spelers wilden de wedstrijd afmaken.” De KNVB bevestigt dit.

Snel na de herstart kon Klaassen niet meer verder. ,,Het deed pijn, maar ik had ook boosheid in me: van wat gebeurt hier. Toen zei iemand van Feyenoord dat er bloed op mijn hoofd zat. Het was daarna snel duidelijk dat we naar binnen gingen.” Overwogen om achter te blijven in de kleedkamer had hij niet. ,,Ik wil niet weglopen, want dan hebben ze je.” Het verbaasde hem niet dat hij werd verwelkomd met gefluit. ,,Wat had je dan verwacht, dat de mensen zouden nadenken? Mensen die nadenken gooien ook niet zo’n ding.”

Quote Keer op keer gaat het bij dit soort risicowed­strij­den mis. Het wordt tijd dat we het gedrag van deze idioten eens gaan afstraffen Wim Groeneweg, voorzitter van politiebond ACP

‘Beestachtig gedrag’

Agenten ter plaatse spraken van ‘beestachtig gedrag’ van enkele supporters ‘die het voor de rest verpesten’, zegt ACP-voorzitter Groeneweg. Er waren al problemen voor aanvang van de wedstrijd. Een spelersbus werd bekogeld en er werden racistische teksten geuit, zegt Groeneweg. ,,Keer op keer gaat het bij dit soort risicowedstrijden mis. Het wordt tijd dat we het gedrag van deze idioten eens afstraffen.”

Het kost de maatschappij veel geld en politiecapaciteit om wedstrijden zoals tussen Ajax en Feyenoord in goede banen te leiden. Daarom moet de discussie over (uit)publiek bij wedstrijden en andere maatregelen opnieuw gevoerd worden, vindt Groeneweg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Schandalig

Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, is het daarmee eens. ,,Dit is gewoon schandalig. We moeten echt strenger handhaven, harder straffen. Meer stadionverboden opleggen. De KNVB moet veel meer investeren in de veiligheid binnen de stadions. Dit gedrag moet stoppen, want ons imago als voetballand begint op het spel te staan.”

Voetbalsupporters blijven de laatste maanden de aandacht opeisen door gewelddadig gedrag, ziet ook Xander Simonis, voorzitter van politiebond ANPV. Hij denkt niet dat het weren van publiek de oplossing is. Camerabeelden zijn dat volgens hem wel. ,,Daarmee scheid je de kaf van het koren. Supporters moet je zowel strafrechtelijk als civiel straffen voor alle schade. Maar dan ook écht straffen.”

Yesilgöz begrijpt de reactie van de politiebonden, die aangeven dat de wedstrijd niet hervat had mogen worden. Maar er zijn meer afwegingen te maken, bijvoorbeeld de vraag hoe de rest van de supporters in het stadion rustig te houden. ,,Ik kan mij voorstellen dat de wedstrijd wordt gestaakt”, zegt Yesilgöz evenwel. ,,Ik had me kunnen voorstellen dat deze was gestaakt. Hoe ver moet het gaan?”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © ANP / ANP / ANP

Volledig scherm © Pro Shots / Mischa Keemink

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © Pro Shots / Kay Int Veen

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.