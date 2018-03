Kaj Sierhuis debuteert in Ajax-selectie, nog geen Dolberg

Spits Sierhuis staat bekend als doelpuntenmaker. In de Onder 19 en met Jong Ajax in de Jupiler League noteerde hij al menig doelpunt. Nu mag hij het wellicht laten zien op het hoogste niveau. De aanvaller mocht al eens mee op trainingskamp met de A-selectie. Sierhuis maakte tijdens de winterstop kennis met Ten Hag in Portugal.



Klaas-Jan Huntelaar is fit genoeg om mee te reizen naar het hoge noorden. De spits van Ajax trainde donderdag en gisteren niet mee met de groep, maar zit toch bij de twintig namen.